فيتنام تعدم 1.2 مليون خنزير وسط تفش لحمى الخنازير الأفريقية

وتمثل الخنازير ثلاثة أرباع إجمالي اللحوم المستهلكة في فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها 95 مليون نسمة، ويستهلك الفيتناميون معظم الثلاثين مليون خنزير التي تتم تربيتها في المزارع، وفقا لرويترز.

وتم رصد الفيروس لأول مرة في فيتنام في فبراير/شباط ثم انتشر في 29 إقليما، من ضمنها دونج ناي، الذي يزود الدولة بنحو 40% من الخنازير التي يتم استهلاكها في مدينة هو تشي، منه المركز الاقتصادي في جنوب البلاد.

وقالت الحكومة في بيان "خطر انتشار الفيروس مرتفع للغاية وتطور الوباء معقد".

وقالت الحكومة إن العديد من الأقاليم فشلت في رصد التفشي وإعدام الخنازير المصابة بشكل ملائم وهذا يرجع إلى نقص التمويل والمساحة المطلوبة لدفن الخنازير النافقة.

وانتشر المرض، الذي لا يسبب ضررا للبشر ولكن لا علاج للخنازير المصابة به، بشكل سريع في الصين المجاورة.

ونصحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مارس آذار فيتنام أن تعلن حالة طوارئ وطنية جراء تفشي حمى الخنازير.