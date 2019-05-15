بوتين: روسيا لا تستطيع إنقاذ الجميع

سوتشي- سبوتنيك. وتابع بوتين، في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية: "لقد قلت للإيرانيين مرارا، أنني لا أرى فائدة ستعود عليهم بالخروج من هذا الاتفاق، وأنا الآن أتحدث بصراحة، وتحدثت عن ذلك كثيرا خلال محادثاتنا، لكننا سنرى ماذا سيحصل".
وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي بالانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.
وتم إبلاغ القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس / آب، ونوفمبر / تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)