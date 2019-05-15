بوتين: روسيا لا تستطيع إنقاذ الجميع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ليست "فريق إطفاء" ولا تستطيع إنقاذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها.

سوتشي- سبوتنيك. وتابع بوتين، في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية: "لقد قلت للإيرانيين مرارا، أنني لا أرى فائدة ستعود عليهم بالخروج من هذا الاتفاق، وأنا الآن أتحدث بصراحة، وتحدثت عن ذلك كثيرا خلال محادثاتنا، لكننا سنرى ماذا سيحصل".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: في حال خروج إيران من الاتفاق النووي.. الكل سينسى أن الأمريكيين هم من فعلوها أولا

وأضاف بوتين : "روسيا ليست فريق إطفاء ولا يمكنها أن تنقذ كل شيء، ما لا يعتمد عليها وحدها. لقد قمنا بدورنا، ونحن مستعدون لمواصلة القيام بدور إيجابي. لكن ذلك لا يعتمد علينا وحدنا، بل على جميع شركائنا"، مشيرا إلى أن ذلك يشمل جميع اللاعبين بمن فيهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإيران.

وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي بالانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

وتم إبلاغ القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس / آب، ونوفمبر / تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.