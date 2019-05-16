نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

القدس — سبوتنيك. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الاجتماع يأتي بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران، وما تلا هذا القرار من إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي 52) إلى الشرق الأوسط للتصدّي لمخاطر هجمات إيرانية على مصالح أمركية قالت إنها وشيكة".
وأضافت القناة بأن "نتنياهو ناقش مع قادة الأجهزة الأمنية، التحضيرات الإسرائيلية لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل".
ووفقا للمصادر ذاتها فإن "قادة الأجهزة الأمنية استبعدوا في هذه المرحلة، أن تكون إسرائيل هدفا لهجوم إيراني وشيك عبر إطلاق صواريخ من قبل الميليشيات الموالية لإيران من سوريا أو العراق".
وأصدر نتنياهو تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية تقضي بمواصلة العمل الاستخباراتي لمواكبة الأحداث في العراق والخليج عموما، والتأكد من عدم جر إسرائيل إلى هذا التصعيد، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لعزل إسرائيل عن الأحداث.
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