نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اجتماعا استثنائيا مع قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، بحث خلاله تصاعد حدة التوتر خلال الأيام القليلة الماضية بين كل من طهران وواشنطن.

القدس — سبوتنيك. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الاجتماع يأتي بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران، وما تلا هذا القرار من إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي 52) إلى الشرق الأوسط للتصدّي لمخاطر هجمات إيرانية على مصالح أمركية قالت إنها وشيكة".

وأضافت القناة بأن "نتنياهو ناقش مع قادة الأجهزة الأمنية، التحضيرات الإسرائيلية لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل".

© REUTERS / RONEN ZVULUN الرئيس الإسرائيلي يمهل نتنياهو أسبوعين للانتهاء من تشكيل الحكومة

وأفادت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وصتهم برفيعي المستوى وتم اطلاعهم على تفاصيل اجتماع نتنياهو بقادة الأجهزة الأمنية، قولهم إنه "من بين أهداف النقاش الذي أجراه نتنياهو مع الأمنيين، التحضيرات الإسرائيلية لإمكانية تصعيد إضافي بين واشنطن وطهران".

ووفقا للمصادر ذاتها فإن "قادة الأجهزة الأمنية استبعدوا في هذه المرحلة، أن تكون إسرائيل هدفا لهجوم إيراني وشيك عبر إطلاق صواريخ من قبل الميليشيات الموالية لإيران من سوريا أو العراق".

وأصدر نتنياهو تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية تقضي بمواصلة العمل الاستخباراتي لمواكبة الأحداث في العراق والخليج عموما، والتأكد من عدم جر إسرائيل إلى هذا التصعيد، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لعزل إسرائيل عن الأحداث.