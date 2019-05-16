ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية لـ "حماية أمريكا من الخصوم الأجانب"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

وبموجب الأمر التنفيذي تمنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، بحسب رويترز.

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ويستلزم الأمر التنفيذي فرض "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة أو فرض عقوبات ضد كيانات تهدد المصالح الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "لقد أوضح الرئيس أن هذه الإدارة ستقوم بما يلزم للحفاظ على أمن أمريكا وازدهارها، ولحماية أمريكا من الخصوم الأجانب الذين يقومون بنشاط وبشكل متزايد بإنشاء واستغلال نقاط الضعف في البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة".

كانت وكالة رويترز ذكرت أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.