السفارة الروسية في اليمن تحقق في أنباء إصابة روسيتان في غارات

صرح السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشنكين بأن الدبلوماسيين الروس يدققون في المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام حول إصابة سيدتين روسيتين نتيجة غارة جوية على صنعاء.

قال ديدوشكين: "نحن نتحقق من هذه المعلومات".

© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS متحدث الصحة باليمن لـ"سبوتنيك" غارات التحالف أوقعت 52 جريحا بينهم روسيتان

وأعلنت قناة " المسيرة " التابعة لحركة "أنصار الله" في وقت سابق أن امرأتين روسيتين، تقطنان في الحي المستهدف، كانتا تعملان في المجال الصحي، أصيبتا أثناء الغارات وهما الآن ترقدان في المستشفى الجمهوري.

وذكرت القناة، في وقت سابق، أن التحالف العربي قصف منطقة سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.