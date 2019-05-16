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23:10 16 مايو/ أيار 2019
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    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

    تمهيدا لمواجهة أمريكا... مصادر استخباراتية تكشف عن اجتماعات سرية لسليماني

    © AP Photo / UNCREDITED
    العالم
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    كشفت تقارير استخباراتية بريطانية النقاب عن لقاء سري جمع قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، مع عدد من حلفاء إيران، يخبرهم فيها بضرورة الاستعداد للحرب.

    ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء اليوم، الخميس، تقريرا، نقلت فيه معلومات استخباراتية عن مصدرين رفيعين، قالا فيها إن سليماني عقد اجتماعا سريا في العاصمة العراقية، بغداد، مع عدد من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وقال لهم فيها بوضوح: "استعدوا للحرب".

    اجتماعات سرية

    شركة أرامكو
    © REUTERS / Ahmed Jadallah
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    وقال المصدرين الاستخباريين:

    وردت إلينا معلومات مؤكدة أن قائد فيلق القدس أجرى هذا الاجتماع، وبسببه تم رفع مستويات التهديد للقوات البريطانية في العراق لأقصى درجة.

    ووفقا لتلك المصادر، قال سليمان في الاجتماع:

    هذه ليست دعوة لرفع السلاح حاليا، لكن النفير لم يعد بعيدا".

    وقالت المصادر إنه بسبب هذا الاجتماع، قررت السفارتين الأمريكية والبريطانية، إجلاء الدبلوماسيين غير الضروريين عن السفارة الأمريكية في بغداد وأربيل، ورفع درجة التهديد في القواعد الأمريكية في العراق إلى أقصى درجة.

    وأوضحت المصادر أن عدد من قيادات "الحشد الشعبي" كانت حاضرة في هذا الاجتماع مع سليماني، وعبر عدد من المسؤولين الغربيين عن غضبهم من وجود قيادات الحشد الشعبي في هذا اللقاء لعدد من القيادات العراقية، وفقا لتلك المصادر.

    تصريحات ترامب

    ترامب
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    ترامب يوجه طلبا إلى وزير الدفاع الأمريكي بشأن الحرب مع إيران
    وتفاقمت التوترات بين الطرفين، الإيراني والأمريكي، في الأيام القليلة الماضية، وزادت منذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين وسفن أخرى قبالة سواحل الإمارات، الأحد الماضي، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على محطتين لضخ النفط في المملكة، والتي أعلن الحوثيون الموالون لإيران في اليمن المسؤولية عنها.

    وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، 10 مايو/أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

    وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رد على تقرير "نيويورك تايمز" الأمريكية، وخطة تحضرها واشنطن لإرسال 125 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، قائلا، الثلاثاء: "هل من الممكن أن أفعل ذلك الآن؟ بالطبع، لكننا لم نخطط لذلك بعد"، على حد تعبيره.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, بريطانيا, العراق, أمريكا, قائد قيلق القدس الجنرال قاسم سليماني, العراق, إيران
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