بومبيو: المحادثات مع الرئيس بوتين في سوتشي كانت جوهرية وناجحة

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت في مدينة سوتشي الأسبوع الحالي كانت جوهرية وناجحة.