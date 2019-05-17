أول دولة آسيوية تسمح بزواج المثليين

وتحدى المحتجون الأمطار الغزيرة وتجمعوا أمام مبنى البرلمان في العاصمة تايبه وتعانق بعضهم وقد انهمرت دموعهم بينما هتف آخرون ابتهاجا بالقرار "الأولى في آسيا" و"أحسنت يا تايوان".
ويبدأ تطبيق القانون يوم 24 مايو/أيار بعد أن توقعه الرئيسة تساي ويتيح للمتزوجين من المثليين نفس الحماية القانونية المكفولة لغيرهم من المتزوجين.
وقالت تساي للصحفيين بعد موافقة البرلمان على مشروع القرار "اليوم هو يوم فخر لتايوان. نحن نعكس قيمة التسامح والانفتاح على الجميع".
وكان حق المساواة في الزواج أحد الوعود الانتخابية في حملة تساي للرئاسة في عام 2016.
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