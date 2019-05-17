نائب أردوغان: على الجميع القبول بعدم إبعاد تركيا وشمال قبرص من معادلة الطاقة

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نائب أردوغان: على الجميع القبول بعدم إبعاد تركيا وشمال قبرص من معادلة الطاقة