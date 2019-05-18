صحيفة: الولايات المتحدة تنجر إلى الخطأ مرة جديدة في الشرق الأوسط

في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات وازدياد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج من خلال إرسال السفن والطائرات التي بدورها تزيد من التوتر القائم بين البلدين، قالت صحيفة بريطانية إن الولايات المتحدة تنجر إلى الخطأ مرة جديدة في الشرق الأوسط.

© AP Photo / Hussein Malla حلفاء إيران مستعدون...سيناريو جبهات الحرب المحتملة ضد أمريكا وحلفائها

اعتبرت صحيفة " آي " البريطانية أن ​الولايات المتحدة​ تقع مرة أخرى في قضية سوء فهم الصراع في ​الشرق الأوسط​.

ولفتت إلى "أن التوتر المتصاعد بين ​إيران​ والولايات المتحدة هو نتيجة الأخطاء السياسية ويبدو أن ​واشنطن​ وقعت في الخطأ الذي سبق أن وقعت فيه منذ سقوط نظام الشاه قبل 40 عاما، وهو تدخلها في صراع بين ​الشيعة​ و​السنة​".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وحلفاءها دائما يقللون من شأن قوة خصومهم في هذا الصراع فيؤدي بهم ذلك إلى الخسارة في نهاية المطاف".