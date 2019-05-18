الولايات المتحدة تدفع لدول تتخلى عن الأسلحة الروسية

وتقدم الولايات المتحدة مساعدة مالية من هذا النوع لـ6 دول أوروبية من الأعضاء السابقين في حلف وارسو منذ عام 2018. وتسلمهم الولايات المتحدة مبلغا ماليا بشرط أن يتخلوا عن المعدات العسكرية الروسية ويشتروا المعدات الأمريكية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev قوات العمليات الخاصة الأمريكية لا تتمكن من الحصول على أسلحة روسية

وعلى سبيل المثال حصلت سلوفاكيا على مبلغ 50 مليون دولار لشراء المروحيات الأمريكية بينما حصلت كرواتيا على 25 مليون دولار لشراء المركبات القتالية المدرعة الأمريكية. والآن تنوي الولايات المتحدة فرض برنامجها هذا على العالم كله وفقا لإفادة موقع "ديفينس وان".

وذكر الموقع نقلا عن مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من برنامج تشجيع شراء المنتجات الأمريكية مساعدة شركاء الولايات المتحدة على الخروج من حلقة الإمدادات التي تمكّن المقاولين والخبراء الروس وقطع الغيار الروسية من دخول قواعد الناتو العسكرية.

ومن أجل الانضمام إلى برنامج المساعدات الأمريكية يجب أن تتعهد الدولة بالتخلي عن المعدات الروسية ولا تشتريها، وتخصص جزءا من أموالها لشراء الأسلحة الأمريكية.

ويتضمن البرنامج تقديم مبلغ 50 مليونا إلى 100 مليون دولار إلى كل دولة لتمويل شراء العتاد العسكري الأمريكي.

أما الدول التي تستمر في شراء قطع الغيار للعتاد العسكري من روسيا فقد تواجه عقوبات أمريكية كما أشار إلى ذلك مسؤول الخارجية الأمريكية.