قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن في حرب استخباراتية كاملة مع واشنطن

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامي، قوله اليوم السبت "نحن في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وجبهة أعداء النظام الإسلامي"، متابعا "هذه الحرب هي مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية، والتحركات العسكرية، والدبلوماسية، والترهيب والتخويف".
ووصف قائد الحرس الثوري ما تعيشه الولايات المتحدة بأنها "قصة تشبه برج التجارة العالمي الذي انهار بضربة"، معتبرا "المعركة الاستخباراتية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة حقيقة وخطيرة".
وأكد سلامي "هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم في طريقها إلى الزوال وتقترب من نهايتها، ويجيب علينا أن نكون حذرين من المخاطر المحتملة التي قد تواجهنا في الظروف الحالية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)