ترامب ينتظر اتصالا من إيران... وطهران لم ترسل أي رد بشأن المفاوضات

ونقل موقع "الميادين نت" عن مسؤول أمريكي رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ينتظر اتصالا هاتفيا من إيران، لكنه لفت إلى أن بلاده لم تتلق أي رد إيراني بشأن إجراء مفاوضات مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أمس الجمعة أن الإعلام الإخباري المزيف وغير الدقيق يضر بالولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن له تأثيرا جيدا وهو أن إيران "لن تعلم كيف تفكر".
وقال ترامب، بتغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة حول إيران".
وتابع "إنها مشتتة وضعيفة المصادر (مختلقة)، وخطيرة. على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".
وكانت مجلة "تايم" الأمريكية ذكرت نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين في البنتاغون أنه لا خطة لمواجهة إيران.
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