الولايات المتحدة توافق على صفقة صواريخ جديدة لكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ دفاع جوي بقيمة 314 مليون دولار لكوريا الجنوبية مع تجدد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

© AP Photo / Lee Jin-man كوريا الجنوبية تزيد من قدراتها الدفاعية ضد صواريخ الشمالية

وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية نقلا عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن كوريا الجنوبية طلبت شراء ما يصل إلى 94 من صواريخ ستاندرد-2 التي تستخدمها السفن لمواجهة تهديدات جوية وكذلك 12 نظاما إرشاديا ومساعدة تقنية بقيمة إجمالية تصل إلى 313.9 مليون دولار.

وتأتي الصفقة المقترحة بعدما انتقدت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية بما في ذلك وصول أول طائرة شبح من طراز إف-35.

وتستخدم كوريا الجنوبية بالفعل صواريخ ستاندرد-2 التي تصنعها شركة رايثيون لكنها تبني المزيد من المدمرات التي تملك قدرات دفاع صاروخي ومجهزة بهذه الصواريخ.

وفي سياق منفصل قالت وكالة التعاون الأمني إن اليابان حصلت أيضا على موافقة لشراء صواريخ متوسطة المدى من واشنطن بقيمة 317 مليون دولار.