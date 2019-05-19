كاتبة أمريكية تطلق تصريحا مسيئا للسعودية... وتحول كبير في النهاية (فيديو)

اقترحت الفنانة والكاتبة، فران ليبوفيتز، تسليم الرئيس دونالد ترامب إلى السعوديين كي "يتخلصوا منه على غرار تخلصهم من الصحفي جمال خاشقجي"، بحسب قولها.

وأعربت الكاتبة عن قناعتها بأن ترامب يستحق العزل عن الحكم وأكثر من ذلك، قائلة: "كلما أفكر فيما يستحقه ترامب، أعتقد أنه يجب علينا تسليمه إلى زملائه السعوديين.. نفس السعوديين الذي تخلصوا من ذلك الصحفي. ربما سيفعلون الأمر نفسه معه".

On HBO’s @RealTimers on Friday night, guest #FranLebowitz suggested murdering @realDonaldTrump: “We should turn him over to the Saudis, his buddies. The same Saudis who got rid of that reporter. Maybe they could do the same for him.” #RealTime pic.twitter.com/X5IDzZGxM8 — Brent Baker (@BrentHBaker) May 18, 2019

وقبل نهاية البث الحي للبرنامج الذي أطلقت فيه ليبوفيتز تصريحها، حذر منتجو البرنامج من تصاعد موجة غضب على "تويتر".

وعادت ليبوفيتز واعتذرت، موضحة "لم أفهم ما جاء على لساني، لأنني شربت 12 فنجانا من القهوة. لم تكن هناك نية لقول ذلك وأنا آسفة.. آسفة من احتمال سوء تفسير هذا الكلام من قبل أي شخص".

Update: Acknowledging “blowback on @Twitter,” on #RealTime Overtime on YouTube, #FranLebowitz backtracks from advocating Trump’s murder: “I regret saying it.” But later: “I regret everyone misinterpreted it because they misinterpret everything.” Video: https://t.co/8c6DqKzUFc — Brent Baker (@BrentHBaker) May 18, 2019

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.