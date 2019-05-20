رئيس "الأمن القومي" بالبرلمان الإيراني: "قمتي مكة" جزء من خطة السعودية لإشعال المنطقة

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، إن "قمتي مكة" جزء من خطة السعودية لإشعال المنطقة.

طهران — سبوتنيك. ورأى حشمت الله، أن تحرك السعودية لعقد اجتماعين قمة عربية وخليجية، لمناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، جزء من سياسة الرياض لدفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY ملك السعودية يدعو لاجتماع طارئ لقادة العرب والخليج

وكتب فلاحت بيشه على حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار: "إن القصف على السفارة الأمريكية في بغداد، ودعوة السعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، هو جزء من سياسة السعودية لإشعال المنطقة".

​ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة".

وتابع: "ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

يتبع…