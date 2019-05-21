تحطم طائرة للبحرية الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية (صورة)

وقالت القيادة في بيان نقتله قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "قفز الطيار بالمظلة بآمان، وينقل حاليا إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية (على الأرض).
Military plane crashes in North Carolina; pilot ejects safely. https://t.co/D3dxF6hEWj pic.twitter.com/k9VNncwSx3— US Breaking News (@breakingnewsma) ٢١ مايو ٢٠١٩
وقال شهود عيان لفوكس نيوز، "إن الطيار خرج وظل بالمظلات على الأرض قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض. وقال كايت إن الحادث أدى إلى نشوب حريق تم إخماده خلال فترة قصيرة من قبل الطوارئ".
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