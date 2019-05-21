الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بسلاح فريد

وحصلت القوات المسلحة الأوكرانية على هذا السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Stringer الصراع مستمر للدفاع عن حقوق الصحفي فيشينسكي المحتجز في أوكرانيا

وأوضح جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية أن

الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا رادارين حديثين مضادين للمدفعية، مشيرا إلى أنهما "سيساعدان المدافعين عن أوكرانيا" في إصابة الأهداف المطلوب تدميرها.

وقال نائب رئيس الأركان الأوكراني، روديون تيموشينكو، إن المساعدات التقنية العسكرية الأمريكية تمكّن أوكرانيا من مكافحة "المعتدي" بشكل فعال.

وسلّمت الولايات المتحدة أوكرانيا 13 رادارا مضادا للمدفعية تقدَّر قيمتها بـ1.1 مليار ولار منذ عام 2014 عندما بدأت السلطة الأوكرانية حربا ضد سكان منطقة دونباس الذين تمردوا على الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف.