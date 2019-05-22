وسائل إعلام رسمية كورية شمالية ترد على جو بايدن: "أنت الأبله والأحمق"

ردت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق ​جو بايدن عبر وسائل إعلامية كورية شمالية بعد قيام الأخير بانتقاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.

© Sputnik . Semen Apasov كوريا الشمالية: أمريكا دولة عصابات لا تهتم بالقانون الدولي

وبحسب صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية، وجهت وسائل الإعلام الرسمية في ​كوريا الشمالية​، انتقادات لنائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ ووصفته بأنه "أبله" و"أحمق" وشبهت ذكاءه بالمنخفض.

ومن جهتها اتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بايدن بـ"التشهير بالقيادة العليا"، وهو مصطلح يشير عادة إلى الزعيم الكوري، ولفتت إلى أن النائب السابق أصبح "طائشا وتافها ويسيطر عليه الطموح من أجل السلطة".

وأعلن بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بعد أن شغل منصب نائب الرئيس خلال ولايتي الرئيس السابق ​باراك أوباما.