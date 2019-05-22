الرئاسة الإيرانية: توسط بعض الدول بين طهران وواشنطن لا يعني قبولنا بالتفاوض

طهران — سبوتنيك. وقال واعظي في تصريحات للتلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء: "وساطة الدول المختلفة بين طهران وواشنطن لا تعني قبولنا التفاوض مع أمريكا".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت أن الهدف من حشد القوات الأمريكية في الخليج هو ردع إيران، وليس من أجل إشعال حرب معها.
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أمس الثلاثاء 21 مايو /أيار، إن الولايات المتحدة لن تقوم بإشعال حرب مع إيران، لكنها ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".
وأضاف: "الحديث لا يدور هنا عن الحرب، ونحن لسنا بصدد خوضها، والحشود العسكرية تتعلق بحماية مصالحنا في الشرق الأوسط".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)