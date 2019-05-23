ترامب يهين تيرلسون مرة أخرى ويصفه بالـ "غبي مثل الحجر"

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر"ريكس تيلرسون" غبي كحجر"، وأيضا غير مهيئ تماما وغير كفء لمنصب وزير الخارجية، (تم فصله) قام بتأليف قصة عن أنني لم أكن مستعدا للقاء فلاديمير بوتين في هامبورغ، لا أعتقد أن بوتين سيوافق على ذلك".

وجاءت هذه التصريحات ردا على تعليق تيلرسون المزعوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بالتحضير للقاء الأول في ألمانيا مع ترامب بشكل أفضل من الرئيس الأمريكي.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2019

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بأنه "شديد الغباء.. بالغ الكسل"، وذلك بعد يوم واحد من قول الدبلوماسي السابق إنه حذر الرئيس من فعل أشياء ربما تنتهك القانون.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

كان ترامب قد أعلن إقالة تيلرسون في مارس/ آذار في تغريدة على تويتر بعد سلسلة خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران، وإلى جانب هذه الخلافات، كانت علاقتهما متدهورة بسبب تقارير ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق".