الأمم المتحدة: الهجوم على طرابلس يجب أن يتوقف وموقفنا ثابت

جددت الأمم المتحدة اليوم الخميس، موقفها الثابت من ضرورة وقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس فورا، وذلك بعد يوم من رفض قائد الجيش الليبي (شرق البلاد) خليفة حفتر طلب وقف إطلاق النار في طرابلس.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إحاطته الأسبوعية، معلقا على تصريحات حفتر "هناك حاجة ملحة لوقف القتال في ليبيا"، مضيفا " هذا الهجوم يجب أن يتوقف.. والرسالة تبقى على حالها.

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.