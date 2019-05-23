تركيا تتهم معارضة بارزة بإهانة الرئيس ونشر دعاية إرهابية"

وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري فاز في انتخابات البلديات في إسطنبول بعد 25 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان وأسلافه الإسلاميين فقد ألغت السلطات التصويت متعللة بمخالفات في العملية الانتخابية وحددت 23 يونيو/ حزيران موعدا لإعادتها.
وقال المسؤول إن العريضة تتهم كفتانجي أوغلو بإهانة الحكومة التركية والرئيس وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمة إرهابية وأغلب الاتهامات بناء على تغريدات نشرت بين عامي 2012 و2017.
جانان كفتانجي أوغلو رئيسة بلدية #إسطنبول عن #حزب_الشعب_الجمهوري تصرّح علانية: #أردوغان يسيطر على الدستور و #القضاء_التركي#الإرهاب #الإخوان @RT_Erdogan @rterdogan_ar pic.twitter.com/GMREPDvtLK— ضرار بالهول الفلاسي (@dbelhoul) August 20, 2018
وأضاف أن العريضة أعدت بعد تحقيق استمر ما يزيد عن عام وتسعى لعقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين نحو ثلاثة أعوام و11 عاما.
وقال المسؤول إن عريضة الاتهام نقلت عن كفتانجي أوغلو قولها في بيان موجه لمكتب الادعاء إن تغريداتها لم تخالف القواعد القانونية لحرية التعبير والانتقاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)