الولايات المتحدة توجه تهما جديدة لأسانج لانتهاكه قانون التجسس

موسكو — سبوتنيك. وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في وقت سابق إن أسانج متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة كمبيوتر وفي حالة الإدانة، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وجدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.
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