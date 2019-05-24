بعد الإفراج عن "طالبان الأمريكي"... ترامب: لم أجد وسيلة قانونية لمنع ذلك

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إطلاق سراح الأمريكي جون ووكر ليند، الملقب بـ"طالبان الأمريكي" بعدما قضى في سجنه 17 عاما، ولم يغير موقفه الداعم للإرهاب حتى الآن.

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud الكونغرس يرفض طلبا لـ"البنتاغون" بشأن قادة طالبان

وأعلن مكتب السجون الاتحادي الأمريكي إن جون ووكر ليند، 38 عاما، أُطلق سراحه من سجن اتحادي، أمس الخميس، بعد أن أمضى 17 عاما خلف القضبان، حسبما ذكرت وكالة " رويترز "، اليوم الجمعة 24 مايو / أيار.

وقال ترامب إنه حاول أن يوقف قرار إطلاق سراح جون ووكر ليند، من السجن، مضيفا: "لكنه لم يكن هناك وسيلة قانونية لفعل ذلك"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه سيتم مراقبة ليند عن قرب، معبرا عن أسفه لأنه لم يكن هناك إمكانية لتقديم أي طعن لتأخير خروجه من السجن، وأضاف: "لو كان هناك وسيلة لتحقيق ذلك لفعلتها في ثانيتين".

وفي تعليق سابق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإفراج المبكر عن ليند، مشيرا إلى أنه غير قابل للتفسير وغير معقول، مشيرا إلى أنه لا يزال، يهدد الولايات المتحدة ولا يزال يؤمن بالمنهج ذاته الذي تورط فيه في مقتل أمريكي عظيم.

”American Taliban” John Walker Lindh was released from prison today after serving 17 of the 20-yr sentence for fighting U.S. soldiers in Afghanistan. They say he's more radical now than when he was captured. How can a judge allow him to be set free? 1/2 https://t.co/YDy0Gakqj0 — Franklin Graham (@Franklin_Graham) May 23, 2019

ولفتت "رويترز" إلى أن ليند من بين عشرات السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال السنوات القليلة المقبلة بعد اعتقالهم في العراق وأفغانستان وإدانتهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

John Walker Lindh, the ‘American Taliban,’ Was Released. Trump Said He Tried to Stop It. — The New York Times https://t.co/eUloDwhseb — California Travel (@California_trav) May 24, 2019

وأوضحت أن وثائق قضائية، تشير إلى أن ليند لن يسمح له بحيازة جهاز متصل بالإنترنت دون إذن مسبق، ولا يسمح له بحمل جواز سفر أو التواصل مع متطرفين معروفين أو الحصول على أي اتصالات عبر الإنترنت بأي لغة غير الانجليزية.

وقال جون ووكر ليند إنه سافر إلى اليمن لتعلم اللغة العربية ثم إلى باكستان، وتطوع مع طالبان، التي حكمت معظم أفغانستان في الفترة من 1996 إلى 2001، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أي نية "للقتال ضد أمريكا"، بحسب "رويترز".