تسجيل
15:18 24 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    بعد الإفراج عن "طالبان الأمريكي"... ترامب: لم أجد وسيلة قانونية لمنع ذلك

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إطلاق سراح الأمريكي جون ووكر ليند، الملقب بـ"طالبان الأمريكي" بعدما قضى في سجنه 17 عاما، ولم يغير موقفه الداعم للإرهاب حتى الآن.

    عناصر من حركة طالبان
    © Sputnik . Ishtiaq Mahsud
    الكونغرس يرفض طلبا لـ"البنتاغون" بشأن قادة طالبان
    وأعلن مكتب السجون الاتحادي الأمريكي إن جون ووكر ليند، 38 عاما، أُطلق سراحه من سجن اتحادي، أمس الخميس، بعد أن أمضى 17 عاما خلف القضبان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 24 مايو / أيار.

    وقال ترامب إنه حاول أن يوقف قرار إطلاق سراح جون ووكر ليند، من السجن، مضيفا: "لكنه لم يكن هناك وسيلة قانونية لفعل ذلك"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

    وأوضح ترامب أنه سيتم مراقبة ليند عن قرب، معبرا عن أسفه لأنه لم يكن هناك إمكانية لتقديم أي طعن لتأخير خروجه من السجن، وأضاف: "لو كان هناك وسيلة لتحقيق ذلك لفعلتها في ثانيتين".

    وفي تعليق سابق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإفراج المبكر عن ليند، مشيرا إلى أنه غير قابل للتفسير وغير معقول، مشيرا إلى أنه لا يزال، يهدد الولايات المتحدة ولا يزال يؤمن بالمنهج ذاته الذي تورط فيه في مقتل أمريكي عظيم.

    ولفتت "رويترز" إلى أن ليند من بين عشرات السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال السنوات القليلة المقبلة بعد اعتقالهم في العراق وأفغانستان وإدانتهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

    وأوضحت أن وثائق قضائية، تشير إلى أن ليند لن يسمح له بحيازة جهاز متصل بالإنترنت دون إذن مسبق، ولا يسمح له بحمل جواز سفر أو التواصل مع متطرفين معروفين أو الحصول على أي اتصالات عبر الإنترنت بأي لغة غير الانجليزية.

    وقال جون ووكر ليند إنه سافر إلى اليمن لتعلم اللغة العربية ثم إلى باكستان، وتطوع مع طالبان، التي حكمت معظم أفغانستان في الفترة من 1996 إلى 2001، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أي نية "للقتال ضد أمريكا"، بحسب "رويترز".

    انظر أيضا:

    "رسالة" من حركة "طالبان" إلى ترامب...هذه تفاصيلها
    ترامب يدعو إلى إجراءات حاسمة ضد طالبان و"من يدعمهم"
    باكستان: ترامب طلب مساعدتنا في إقناع طالبان بعملية السلام الأفغانية
    ترامب عن السلام مع "طالبان": الحرب مستمرة
    ترامب يكشف عن محادثات مع "طالبان" في أفغانستان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, هجمات 11 سبتمبر, القاعدة, طالبان, دونالد ترامب, أمريكا, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك