بعد استقالة ماي... وزير بريطاني يترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أنه بصدد الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين، بعد استقالة تيريزا ماي، ومغادرة المنصب في السابع من يونيو/حزيران المقبل.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتها من منصبها، اليوم الجمعة، وترك مهام وظيفتها في حزب المحافظين، في السابع من يونيو/حزيران المقبل. وذلك بحسب "مصراوي".

© REUTERS / Toby Melville بالفيديو... ماي والدموع في عينيها بعد قرار الاستقالة

وأكد حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم الجمعة، أنه سيختار رئيس وزراء الجديد، بحلول منتصف يوليو/تموز القادم، قبل عطلة البرلمان الصيفية ليخلف رئيسة وزراء البلاد، تيريزا ماي، التي أعلنت اعتزامها الاستقالة صباح اليوم.

وفي بيان مشترك صدر عن رئيس حزب المحافظين، براندون ليوس، ونائبي رئيس لجنة 1922 التنفيذية في الحزب شيريل جيلان وتشارلز ووكر، حدد الحزب مسار عملية اختيار من سيخلف تيريزا ماي في زعامة الحزب، وبالتالي في رئاسة الحكومة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وكانت ماي قد أعلنت صباح اليوم أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من شهر يونيو/حزيران المقبل، وأضافت ماي إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، وعللت تيريزا ماي استقالتها بالفشل في تحقيق آمال وتطلعات الشعب البريطاني في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت استطلاعات رأي سابقة إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو أقوى المرشحين لخلافة ماي.