الأميرة البريطانية الصغيرة شارلوت تنضم لشقيقها جورج في مدرسة بجنوب لندن

وتبلغ الأميرة الصغيرة شارلوت من العمر 4 سنوات، وهي ثاني أبناء دوق ودوقة كامبردج، وليام وكيت ميدلتون، وهي بذلك ابنة حفيد الملكة إليزابيث، وفقا لرويترز.
وقال مدير المدرسة سايمون أومالي في بيان: "نحن سعداء بأن دوق ودوقة كمبردج قررا انضمام الأميرة شارلوت لشقيقها الأكبر الأمير جورج في توماس باترسي".
وأضاف في البيان: "نتطلع بشغف للترحيب بها وبكل التلاميذ الجدد في مدرستنا في سبتمبر".
وتضم مدرسة توماس باترسي 560 تلميذا وتلميذة، بين سن الرابعة والـ 13، وتبلغ المصروفات السنوية في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه استرليني (24 ألف دولار).
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