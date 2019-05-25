محكمة فرنسية تسجن بائع قوارب ساعد مهاجرين على عبور بحر المانش

حكمت محكمة فرنسية بالسجن 18 شهرا بحق مواطن فرنسي أدين ببيعه العشرات من القوارب المستعملة للمهاجرين الذين حاولوا من خلالها عبور بحر المانش.

© REUTERS / Stringer بريطانيا تحتجز قاربا لمهاجرين إيرانيين عند سواحل المانش

وذكرت وكالة " إر إف " فرنسية أن المواطن الفرنسي المدان هو ايمانويل ديرو الذي قضت المحكمة بسجنه مدة 18 شهرا وذلك بعد قيامه ببيع قوارب للمهاجرين الغير الشرعيين.

وبحسب الوكالة، استطاع المحققون كشف المواطن الفرنسي الذي عمل في بيع القوارب وتبين أنه باع 39 من القوارب المطاطية المزودة بمحركات، إلى مهاجرين لعبور البحر الفاصل بين ​فرنسا​ و​بريطانيا​.

وقضت المحكمة الفرنسية بالحبس عام إضافي ولسائق أجرة لضلوعه في تنظيم نقل القوارب وعدد من ​المهاجرين​ إلى شواطئ.