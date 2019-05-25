ترامب يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

وصل الرئيس دونالد ترامب السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مغردا من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريبا.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019

وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE قبيل زيارة ترامب... زلزال يهز طوكيو

وذكرت وسائل إعلام محلية إن أجهزة ​الأمن​ في ​طوكيو​ وضعت بحالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن عدد رجال الأمن سيزداد في المطارات والشوارع خلال فترة الزيارة.

وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 أبريل/نيسان الماضي،

وسيتخلل الزيارة لقاء ترامب بالإمبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.