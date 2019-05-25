ترامب يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مغردا من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريبا.
Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019
وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.
وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تربعه على العرش في 30 أبريل/نيسان الماضي،
وسيتخلل الزيارة لقاء ترامب بالإمبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي، والمأدبة التي ستقام مساء في القصر الإمبراطوري على شرف الضيف الأمريكي.
وفي وقت سابق، قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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