مجلة: ترامب يريد الحرب ورئاستة قد تحترق في مضيق هرمز

يعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استراتيجية هجومية في التعامل مع خصومه سواء كانوا أفرادا، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أم دولا أخرى في العالم.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها أمس الجمعة 24 مايو / آيار، إن ترامب يريد الحكم، لكنه يحب الحرب، مشيرة إلى أنه مازال يتبنى استراتيجية قديمة تقول إن "الهجوم خير وسيلة للدفاع".

Pres. Trump defends personal attacks on Speaker Nancy Pelosi: "Did you hear what she said about me?" https://t.co/eZopNJd7Le — ABC News (@ABC) May 25, 2019

ففي الداخل الأمريكي وجه ترامب هجوما جديدا على نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وقال: "أعتقد أنها لا تعمل على مساعدة أمريكا"، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن بيلوسي، أصبحت أكبر خصومه السياسيين، خاصة في ظل استعداده لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2020.

ولم يتمكن ترامب من إنجاز التقدم، الذي وعد به فيما يتعلق بسياسته الخارجية، في أربع أزمات دولية في إيران، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، والصين.

Trump Expected to Turn Up the Heat on China in Looming Trade War — U.S. President Donald Trump is expected at any time to fire a salvo directly at China in what could escalate into a full-scale trade war between the world’s two largest economies. Trad… https://t.co/KTZBoFQcgg — MICHAEL D. MAY (@SW_FLA_REALTOR) March 21, 2018

ففي فنزويلا لم يتمكن ترامب من الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب المجلة، التي أوضحت أن تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ساهمت في تعزيز قوة مادورو وحكومته.

My look at Trump’s troubles https://t.co/P1wPOrmabj — Jacob Heilbrunn (@JacobHeilbrunn) May 24, 2019

وفي الأزمة الإيرانية، تشير المجلة إلى توقيع ترامب، قرارا يقضي بإرسال مئات الجنود إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا القرار يخالف وعوده الانتخابية، التي وعد فيها بتقليل عدد القوات الأمريكية في الموجودة في الخارج.

وقالت المجلة: "إذا اندلعت الحرب في مضيق هرمز مع إيران، فإنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى إحراق فرص ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020".

وفشل ترامب في تحقيق أي تقدم في جهود نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، كما تقول المجلة، باستثناء تهيئة الظروف لحدوث تحسن بسيط في العلاقات بين البلدين.

President Trump told Japanese business leaders that he also wanted to address the U.S. trade deficit with Japan during his stay https://t.co/g8jB0rcLyU — The Wall Street Journal (@WSJ) May 25, 2019

وتعد المواجهة مع الصين، التي يتوقع الخبراء بتحولها إلى "حرب تجارية طاحنة، من أخطر المسارات، التي سلكها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب المجلة، التي تقول: "سواء يريد ترامب الإقرار بذلك أم لا، فإنه يحتاج إلى إجراء اتفاق مع الصين".

وقالت المجلة: "إن الحرب التجارية مع الصين، يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة جدا على الأمريكيين".