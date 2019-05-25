رئيس وزراء باكستان يحذر من حرب في المنطقة

حذر رئيس الوزراء الباكستاني، ​عمران خان، يوم أمس الجمعة من خطر اندلاع صراع في المنطقة وذلك بسبب القلق الذي يشعر به إزاء التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily إيران تؤكد تعزيز التعاون الحدودي مع باكستان ومكافحة الإرهاب

وأكد خان في بيان له نشر على موقع " أن دي تي في " الباكستانية أن "الحرب ليست الحل لأي مشكلة وأن المزيد من تصعيد التوترات في المنطقة المضطربة بالفعل ليس في مصلحة أي جهة فجميع الجهات في حاجة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في الوضع الراهن".

وجاء التحذير عقب زيارة وزير خارجية ​إيران،​ محمد جواد ظريف، إلى إسلام أبار في وقت تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج هذا الشهر ألقت واشنطن باللائمة فيها على إيران.

وتوترت العلاقات بين باكستان وإيران أيضا خلال الشهور الأخيرة في وقت تبادلت فيه الدولتان الاتهامات بعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات للقضاء على متشددين يزعم أنهم يتخذون من جانبي الحدود مأوى لهم.