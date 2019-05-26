سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 خلال الـ24 ساعة الماضية.

© Sputnik . Mikhael Voskrisenski سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة 7 مرات بدونباس

لوهانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لـ "سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 4 مرات باستخدام قذائف هاون عيار 82ملم، وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، فرونزي وكالينوفو.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.