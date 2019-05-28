انتخاب أول متحول جنسي لرئاسة بلدية في إيطاليا(صورة)

حصل المحامي جيانماركو نيغري البالغ من العمر 40 عاما في الانتخابات البلدية في تروميلو الإيطالية على 40 في المئة من الأصوات الانتخابية لرئاسة المجلس البلدي.

المحامي صاحب الأربعين عاما انتخب كأول رئيس لبلدية وهو من المتحولين جنسيا، حيث أوضح خلال حملته بأنه لطالما شعر بأنه رجل منذ حوالي 4 سنوات.

ليقوم بإجراء عمل جراحي لتغيير جنسه، في الوقت الذي حمل فيه اسم ماريا خلال طفولته.

#VotoTrans ELEZIONI PRIMO SINDACO TRANSGENDER IN ITALIA A TROMELLO PAVIA l'avvocato Gianmarco Negri, della lista civica "CambiaMenti per Tromello", a cui vanno i nostri auguri, e speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans in queste elezioni pic.twitter.com/C62VgmY7bv — Fabrizio Marrazzo (@MarrazzoFab) ٢٧ مايو ٢٠١٩

ليسارع ممثل منظمة المثليين الإيطاليين، فابريزيو مارازو، لتهنئة نيغري كأحد الرؤوساء الجدد في تروميلو، كما عبّر عن أمله في أن يؤدي نجاح نيغري في النتخابات بتأييد العديد من منظمات مجتمع المثليين.

وبحسب كلامه الأمر الذي سيؤدي ويسهم بإنشاء "إيطاليا أكثر شمولية وحرية".