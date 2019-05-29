ماكرون: مستعد للدعوة لعقد قمة بـ"صيغة نورماندي" بمجرد توفير شروط سياسية مناسبة

أكد الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه مستعد للدعوة لعقد قمة بـ"صيغة نورماندي" بمجرد توفير شروط سياسية مناسبة لذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ردا على سؤال، هل هناك إمكانية لعقد قمة بـ"صيغة نورماندي" قريبا: "أود ذلك، سأقوم بتنظيمها (القمة)، لأن فرنسا ستبادر بعقد هذا الحدث بمجرد ظهور إمكانية لذلك… سيكون لدينا اتصالات (مع الرئيس الأوكراني الجديد (فلاديمير زيلينسكي)، وسأتحدث معه قريبا، وسنجري حوارا جديدا، وربما حتى زيارة. بمجرد أن تصبح الظروف السياسية جاهزة من هذا الجانب سنقوم بذلك".

© AFP 2019 / Fabrice Coffrini موسكو: اجتماع المديرين السياسيين في "صيغة نورماندي" يعقد 26 من الشهر الجاري

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتقتضي "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، في المباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.

هذا أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن موسكو لا تعارض عقد قمة بـ"صيغة نورماندي"، لكنها لا تؤيد الاجتماع من أجل الاجتماع فقط.