إيران: اتهامات بولتون لطهران بالوقوف وراء هجوم الفجيرة نابعة من سياسة تخريبية

نفت إيران اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بالوقوف وراء التفجير الذي طال عددا من السفن أمام سواحل الفجيرة الإماراتية، واصفا تلك الاتهامات بأنها جزء من سياسة تخريبية.

© REUTERS / SATISH KUMAR إيران تفجر مفاجأة بشأن الدولة التي تقف وراء الاعتداء على سفن الفجيرة

طهران — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إنه "يدين وينفي بشدة اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لإيران بالوقوف وراء هجمات الفجيرة"، مؤكدا أن "هذه الاتهامات نابعة من سياسة تخريبية من قبل الفريق "ب" ضد إيران"، في إشارة إلى الأحرف الأولى من أسماء بولتون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع البيان: "مثل هكذا أكاذيب مضحكة خلال لقاء شخصين من أعضاء الفريق "ب" ليس بالأمر الجديد أو الغريب، لكن يجب على السيد بولتون وجميع من يطالبون بالحرب أن يعلموا أن الصبر الاستراتيجي والجهوزية الدفاعية النابعة من إرادة الشعب الإيراني كبيرة جدا، وسوف نمنع تحقيق أمنياتكم المشؤومة بإيجاد هرج ومرج في المنطقة".

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الجاري، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.