أردوغان يقدم لترامب اقتراحا بشأن منظومة إس 400

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أن رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب بحثا، هاتفيا، توريد منظومة إس-400.

وأوضح رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئيس التركي، فخر الدين ألطون، أن الرئيس التركي اقترح على ترامب مجددا إنشاء مجموعة عمل حول توريد منظومة إس-400 الروسية إلى أنقرة.

كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين أردوغان وترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان.