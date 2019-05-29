بدعوة من الخارجية الإسرائيلية…  دبلوماسيون إسلاميون وعرب حول مائدة إفطار رمضاني

استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية عددا من سفراء ودبلوماسيين من دول عربية حول مائدة إفطار رمضاني.

نشر مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة له على حساب الوزارة الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أنه استضاف سفراء ودبلوماسيين من دول عربية وإسلامية في إسرائيل، فضلا عن مشاركة أصدقاء وزملاء من النشطاء في المجتمع المدني الإسرائيلي من العرب والمسلمين.

إستضاف مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الإفطار الرمضاني مع سفراء ودبلوماسيين من دول إسلامية في إسرائيل فضلا عن مشاركة أصدقاء وزملاء من النشطاء في المجتمع المدني الإسرائيلي من العرب والمسلمين. وقدم التهنئة لكل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/x37LotAk1l — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 29, 2019

وقدم المدير التهنئة لكل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر في تغريدة ثانية له:

عرفت الإسلام واليهودية فترات ذهبية في علاقاتهما، وكلاهما يأتي من نفس شجرة العائلة. في إسرائيل تعيش أقلية إسلامية كبيرة واحترام تقليد الإفطار هو تعبير عن طبيعة الدولة.