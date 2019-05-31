أمريكا: أي دولة تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات

أكد الممثل الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية، بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو / أيار.

وقال هوك، "إن واشنطن ستفرض العقوبات حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل… سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر"، وفقا لرويترز.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق يوم الخميس، أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر / تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو / أيار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

U.S. says countries buying Iranian oil will be subject to sanctions https://t.co/qQDqxjNIFk pic.twitter.com/KwmlknBJrw — Reuters Top News (@Reuters) ٣١ مايو ٢٠١٩

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.