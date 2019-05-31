قتلى وجرحى بينهم جنود أمريكيون بتفجير في كابول و"طالبان" تتبنى

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل وإصابة 7 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة، استهدفت رتلا للقوات الدولية في منطقة "قابل باي" شرقي العاصمة كابول صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى.

كابول — سبوتنيك. وأشار فردوس فرامرز المتحدث باسم شرطة كابول، لوكالة "سبوتنيك" بأن "7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة شرقي العاصمة كابول".

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من جانبها أكدت القوات الأمريكية إصابة ما لا يقل عن 4 جنود بالانفجار المذكور.

وكان دوي انفجار قد سُمع، أمس الخميس، في محيط الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلام.

وذكرت محطة "آريانا نيوز" الأفغانية، نقلا عن شهود عيان، أن "الانفجار وقع أثناء خروج الطلبة من الأكاديمية العسكرية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".

وأعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري أمام الأكاديمية العسكرية في كابول.