تركيا تعرب عن أسفها إزاء وقوع قتلى وجرحى في تفجيرات كركوك

قدمت تركيا، اليوم الجمعة، تعازيها للشعب العراقي في ضحايا سلسلة تفجيرات مدينة كركوك، الذي وقعت أمس.

وأعربت الخارجية التركية، في بيان لها، عن أسفها إزاء وقوع قتلى وجرحى في التفجيرات التي وقعت بكركوك، مضيفة: "ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية البشعة، التي استهدفت ثقافة التعايش السلمي بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة ونقدم تعازينا للشعب العراقي الصديق والشقيق".

ودعت بالرحمة للضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأعربت الخارجية عن ثقتها الكاملة بأن مثل هذه الهجمات الجبانة لا يمكن أن تقوض الإرادة التي أظهرها الشعب في كركوك حيال العيش بسلام وأمن والمساهمة بازدهار واستقرار العراق.

وكانت محافظة كركوك شهدت، مساء أمس الخميس، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

ةأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك شمالي العراق، أمس، بلغت 40 قتيلا وجريحا.

وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا.

وأضافت الوزارة: "تم استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار لحد الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أن "العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".