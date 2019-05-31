"لا تهددوا إيرانيا مطلقا"... ظريف يطالب باحترام إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اجتماع مع وزراء خارجية دول 5+1 في فيينا حول النووي الإيراني، ردا على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، لا توجهوا التهديد لأي إيراني مطلقا.

ففي حواره مع قناة العالم، أوضح وزير الخارجية أنه زار دول المنطقة لكي يقدم لها إيضاحات بشأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسات إيران، وأن إيران تسعى إلى المسايرة والتعاون في هذه المنطقة.

وقال ظريف ردا على سؤال حول تراجع الولايات المتحدة أو مرونتها "نعم شاهدنا ذلك في القول والخطاب ولكن ما يهمنا هو العمل. نعم، المواقف مهمّة من حیث أنّه یجب علی هذه الدول أن تخاطب إیران بكل احترام، لكن هذا الإسلوب لیس فیه شئ من الاحترام".

وأضاف "أن تقوموا بممارسة الضغوط الاقتصادیة وتدخلوا حرباً اقتصادیة، هذه هي کلّها مؤشّرات علی عدم الاحترام. الشرط الأساسي للاحترام هو الموقف المتساوي بین الأطراف".

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.

وردت إيران خلال الفترة الماضية على أمريكا، بإبلاغ سفراء دول الاتفاق النووي بأنها ستقوم بزيادة اليورانيوم المخصب لديها.