إيران تشتكي مطارات دولية رفضت تزويد طائراتها بالوقود

تقدمت طهران بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بشأن امتناع عدة مطارات الدولية عن تزويد طائراتها بالوقود على إثر العقوبات الأمريكية.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن شركات الطيران الإيرانية تخضع لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية.

وأسفرت العقوبات الأمريكية عن خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اجتماع مع وزراء خارجية دول 5+1 في فيينا حول النووي الإيراني، ردا على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، لا توجهوا التهديد لأي إيراني مطلقا.

ففي حواره مع قناة العالم، أوضح وزير الخارجية أنه زار دول المنطقة لكي يقدم لها إيضاحات بشأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسات إيران، وأن إيران تسعى إلى المسايرة والتعاون في هذه المنطقة.

وقال ظريف ردا على سؤال حول تراجع الولايات المتحدة أو مرونتها "نعم شاهدنا ذلك في القول والخطاب ولكن ما يهمنا هو العمل. نعم، المواقف مهمّة من حیث أنّه یجب علی هذه الدول أن تخاطب إیران بكل احترام، لكن هذا الإسلوب لیس فیه شئ من الاحترام".

وأضاف "أن تقوموا بممارسة الضغوط الاقتصادیة وتدخلوا حرباً اقتصادیة، هذه هي کلّها مؤشّرات علی عدم الاحترام. الشرط الأساسي للاحترام هو الموقف المتساوي بین الأطراف".

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".