ما سر بكاء الفتيات الصغيرات مع زعيم كوريا الشمالية

أوضحت وكالة "تستاك" الكورية الشمالية سر بكاء فتيات صغيرات ظهرن مع الزعيم كيم جونغ أون في إحدى الصور التي نشرت مؤخرا.

ونقلت صحيفة "صدى" الإلكترونية عن الوكالة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان في زيارة لمركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس، فيما أحاطته الفتيات بلباس الجمباز.

​سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم #كوريا_الشمالية معهن!https://t.co/tZqKPlYvdO pic.twitter.com/nevhOcc4p8

— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) June 1, 2019​

وأوضحت الوكالة أن الفتيات كن يبكين من شدة فرحتهن بلقاء الزعيم الكوري، مشيرة إلى أن البكاء تقليد متبع للتعبير عن الفرح للقاء الزعيم الكوري الشمالي.

يذكر أن كيم ظهر في الصورة بإبتسامة عريضة بينما كانت بعض الفتيات يبكين من حوله في موقف أثار تساؤلات.