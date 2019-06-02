إيران تهدد الجنود الأمريكيين في ثلاث دول خليجية

قال مستشار المرشد الأعلي للثورة الإسلامية في إيران، إن جنود أمريكا في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأكد اللواء رحيم صفوي، أن 20 ألف جندي في القواعد الأمريكية في قطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية، حسب وكالة أنباء فارس.

وتابع صفوي يمكننا استهداف القواعد الأمريكية في الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم.

وأضاف صفوي في تصريحات أن أي حرب سيشنها ترامب سيخرج منها خاسرا وتكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا.

واعتبر صفوي أن قوات إيران هي الأقوي عسكريا في المنطقة.

أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة بمواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.