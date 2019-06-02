بطلة "صراع العروش" تقاطع العمل في الولايات الأمريكية التي تحظر الإجهاض

انضمت الممثلة البريطانية، صوفي تيرنر، إلى قائمة متزايدة من الفنانين وشركات الإنتاج في هوليوود، التي تقاطع العمل في بعض الولايات الأمريكية، بسبب حظرها الإجهاض.

وحتى تلك اللحظة، أصدرت 6 ولايات أمريكية، قوانين تحظر جميع حالات الإجهاض تقريبا، على الرغم من أنها تواجه تحديات في المحكمة، ولم تدخل أي منها حيز التنفيذ، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقالت صوفي تيرنر، الشهيرة من تجسيدها لشخصية "سانسا ستارك" من المسلسل الأمريكي، الحاصد للجوائز "Game of Thrones" أو "صراع العروش": "لم أخبر مديري أعمالي بعد بأنني وقعت على العريضة، وعندها سيسألوني باندهاش: لم يمكنك العمل في هذه الولايات، وسأجيبهم: نعم لا أستطيع العمل في هذه الولايات".

يشار إلى أن مسلسل "صراع العروش" تم تصوير غالبية مشاهدة في أيرلندا الشمالية، والتي تبيح قانون الإجهاض.

#XMen stars @jes_chastain and @SophieT tell Sky News they have signed a letter, along with dozens of other celebrities vowing to boycott working in US states with strict abortion laws.



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كما انضمت إلى صوفي تيرنر، الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستين، التي نالت ترشيحا لجائزة أوسكار أفضل ممثلة في عامي 2012 و2013، وقالت: "لقد وقعت على عريضة رائجة تنص على أنني لن أعمل في أي ولاية تحرم المرأة من حقوقها، أو مجتمع المثليين جنسيا، أو أي شخص آخر، لن أعمل في ولاية بها تمييز وتفرقة".

وكانت عدة استوديوهات في هوليوود منها "وورنر ميديا" و"سوني بيكتشرز" و"إن بي سي يونيفيرسال"، و"ديزني"، هددت بوقف إنتاجاتها في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك في حال سريان قانون الإجهاض في الولاية.

وأقرت ولاية جورجيا الأمريكية،أخيرا قانونا يحظر عمليات الإجهاض منذ اللحظة التي يمكن فيها رصد خفقات قلب الجنين، أي في الأسبوع السادس من الحمل تقريبا، وهي مرحلة تكون خلالها نساء كثيرات غير مدركات بأنهن حوامل.

كما حذرت شركات "إن بي سي يونيفيرسال" و"سوني بيكتشرز" و"إيه إم سي نتووركس" من أنه في حال سريان هذا القانون الذي يحظر الإجهاض، ستعيد النظر في اختياراتها لمواقع تصوير إنتاجاتها المقبلة.

ومن أبرز ممثلي هوليوود الذين وقعوا على عريضة عدم العمل في ولايات تحظر قانون الإجهاض، بن ستيلر وشون بن وميا فارو وإيمي شومر.