ترامب يعلن عن إقالة مستشار جديد في فريقه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض، كيفن هاسيت، سيترك منصبة قريبا، ولكنه لم يذكر سببا لأحدث رحيل لمسؤول بارز في إدارته.

ونقلت صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رحيل رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين عن البيت الأبيض دون أن يسمي الأسباب لهذا الرحيل المفاجئ.

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the U.S. I want to thank Kevin for all he has done — he is a true friend! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

وكتب ترامب على صفحته على "تويتر"، يوم أمس الأحد: "كيفن هاسيت، الذي أدى مهمة عظيمة لي وللإدارة، سيغادر منصبة قريبا وسوف اختار بديلا صاحب موهبة كبيرة حين أعود للولايات المتحدة".

وشكر ترامب هاسيت على عمله ووصفه "بصديق حقيقي".