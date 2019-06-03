مقتل شخص إثر انفجار يستهدف حافلة تقل موظفين في كابول

قتل شخص وأصيب 9 آخرون، اليوم الاثنين، في انفجار وقع بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في العاصمة الأفغانية كابول.

كابول- سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.

وقال المراسل: "سماع دوي انفجار بالقرب من وزارة الطاقة والمياه في حي دار الأمان بكابول"، مضيفا أن سيارة اشتعلت بالقرب من مقر الوزارة".

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام أفغانية "وقوع انفجار استهدف حافلة تقل موظفي لجنة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية المستقلة".

من جانبها، أكدت شرطة كابول أن الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة الطاقة والمياه، اليوم الاثنين، استهدف حافلة تقل موظفي مؤسسة الإصلاحات الإدارية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار استهدف حافلة صغيرة تقل موظفين، والمعلومات الأولية تشير إلى أنها تتبع مؤسسة الإصلاحات الإدارية".