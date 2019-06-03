بريطانيا تدين فض اعتصام الخرطوم

أدانت بريطانيا، اليوم الاثنين، فض قوات الأمن السودانية للاعتصام المقام بمحيط مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والذي أدى لوقوع عدد من القتلى، محملة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم المسؤولية أمام المجتمع الدولي.

القاهرة — سبوتنيك. وغرد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أدين الهجوم على المتظاهرين من قبل قوات الأمن السودانية، تلك خطوة مشينة لن تؤدي إلا للمزيد من الاستقطاب والعنف".

Condemn the attack on protestors by Sudanese security forces. This is an outrageous step that will only lead to more polarisation and violence. 1/2 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) June 3, 2019

وأضاف هانت: "المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة لهذا التصرف وسيحاسبه المجتمع الدولي على ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ابريل الماضي، إثر حراك شعبي.

وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.