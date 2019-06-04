مصافحة ترامب تتحدى البروتكولات...أشهر خمس مصافحات للرئيس الأمريكي(فيديو)

يشتهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة مصافحته الشهيرة التي وقع فيها عدد من مسؤولي الدول الذين قابلهم بالإحراج نتيجة للطريقة التي يتبعها.

يبادر الرئيس الأمريكي ترامب أثناء لقائه كبار الشخصيات الرسمية وغير الرسمية في المناسبات إلى مصافحتهم باليد، إلا أن الطريقة التي يستخدمها تختلف عن الطريقة المألوفة.

حيث يقوم بمد يده اليمنى للمصافحة معتمدا على عنصر المفاجأة في جذب الشخص الآخر نحوه مستخدما شيئا من القوة في مصافحته.

كما وتظهر أغلب اللقطات والمقاطع المصورة قيام الرئيس الأمريكي بالإمساك بيد الشخص المصافح له بشكل قوي ولفترة زمنية ليست بالقصيرة أحيانا، وهو ما حصل مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

فخلال أحد اللقاءات تبادل الطرفان مصافحة الأيادي لفترة امتدت لـ19 ثانية، خلال لقائهما في البيت الأبيض.

ليستمر ترامب بأرجحة يد آبي، في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الملامح الغريبة على وجه رئيس الوزراء الذي تنهد بشكل عميق بعد انتهاء المصافحة.

ومن المصافحات الشهيرة والتاريخية لقاء ترامب بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال لقائهما التاريخي في هانوي.

حيث بادر الرئيس الأمريكي للمصافحة ليقوم بوضع يده اليسرى على ذراع الزعيم الكوري الشمالي والضغط عليها بعض الشيء، واستمرت المصافحة لبضع ثوان.

ومن المصافحات الشهيرة لترامب لقائه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض عندما قام الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قام الرئيس الأمريكي بمد يده ليبادره الرئيس الفرنسي بمصافحة حاول من خلالها تجنب طريق ترامب في جذبه ليقوم الرئيس الأمريكي بجذبه باتجاه كتفه على طريق الرياضيين في طريقة غريبة.

وكانت مصافحة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إحدى المصافحات الشهيرة حيث تصافحا على خلفية اجتماع كان مخصصا لمناقشة حظر الهجرة الأمريكية و الانسحاب من اتفاقية "نافتا".

ويظهر المقطع المصور خلال لقائي الرئيسيين قيام ترودو بالنظر ليد الرئيس الأمريكي لثوان معدودة قيل مصافحته ليصافحه بطريقة منعت ترامب من جذبه نحوه كما يفعل عادة.

وأنضمت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية لقائمة ضحايا الرئيس الأمريكي في المصافحة والتخلي عن البروتوكولات السياسية، حيث قام بمصافحتها بطريقة غريبة إلتقطتها عدسات المصورين، خلال زيارته الرسمية الى بريطانيا.

حيث قام بمصافحتها عن طريق القبضة المغلقة في الوقت الذي بادرته الملكة بذات الشيء وابتسامة صغيرة علت وجهها.