ماذا قدمت له وماذا تلقت منه... تبادل الهدايا بين الملكة إليزابيث وترامب

وسيشارك ترامب في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وبدأت بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة، أمس الإثنين.
وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسًا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو، من الفضة، ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصًا للبيت الأبيض، فيما تلقى فيليب زوج الملكة، سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصًا له، ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق، جيمس دوليتل.
يشار إلى أن كتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)